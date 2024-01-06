Hakkari’de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:38

Hakkari il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 15 köy ve 36 mezra yolu ile Yüksekova ilçesindeki 5 köy ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı şehirde İl özel idaresi yetkilileri, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.



