Hakkari'de ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
Hakkari'nin Taşbaşı köyünde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kente 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde yaşayan 41 yaşındaki Hatem Duman, ceviz toplamak için ağaca çıktı.
Bir süre sonra dengesini kaybederek yere düşen Duman'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duman'ı ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Duman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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