Hakkari'de bir aracın lastiklerinde 2 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın lastiklerine saklanmış 2 kilogram eroin ele geçirildi. Aracın sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA
12 Mart 2022 Cumartesi, 14:45
Hakkari'de bir aracın lastiklerinde 2 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın lastiklerine gizlenmiş 2 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçede Yeni Köprü Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, arka lastiklerin içine gizlenmiş 4 pakette 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından sürücü gözaltına alındı.



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