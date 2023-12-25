Hakkari’de buz tutan yolda otomobil takla attı: Yaralılar var!

Hakkari'de buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:28
Hakkari’de buz tutan yolda otomobil takla attı: Yaralılar var!
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Hakkari Halife Derviş Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, buzlanma sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.

Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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