Hakkari’de buz tutan yolda otomobil takla attı: Yaralılar var!
Hakkari'de buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hakkari Halife Derviş Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, buzlanma sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.
Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi