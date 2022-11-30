Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici 'yasak'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:06

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ile olası provokasyon ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: