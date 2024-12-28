Hakkari'de 'kar' etkisi... Hayat durdu: 51 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 'kar' etkisi... Hayat durdu: 51 yerleşim yerinin yolu kapandı!
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DHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:56

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde 11 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yüksekova'daki kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Yağışlı havayla birlikte etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.


Etiketler: #hakkari

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