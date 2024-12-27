Hakkari'de kar yağışı... Taşımalı eğitime ara verildi!
Hakkari’de dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı şehri beyaza büründü. Kentte taşımalı eğitime bir günlük ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.
Hakkari kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, yüksek mahallelerde ise 30 santime ulaştı.
VALİLİK DUYURDU
Hakkari Valiliği dün akşam kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitimin tatil edilmesi kararı aldı. Kar yağışı ile birlikte Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri kentin yüksek mahallelerinde karla mücadele çalışmalarına başladı.
Etiketler: #hakkari #kar yağışı #taşımalı eğitim #valilik
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