Hakkari’de köylüler maden şirketlerine karşı eylem başlattı

Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:44

Güncelleme: 24.04.2024 - 16:44

Hakkâri'nin Kavaklı köyü halkı, 2017 yılında Karakaya Maden ve Sedex Resources Maden şirketlerinin başlattığı çinko ve kurşun madeni kazı çalışmalarını durdurmak için harekete geçti.

Sedex Resources Şirketi, 2017 yılında Hakkari'nin Kavaklı Köyü'nde başlattığı kazı çalışmalarında, çalışma ruhsat alanını aşarak doğal ortamı tahrip ettiği, yeşil alanları yok ettiği ve içme suyu kaynaklarına zarar verdiği gerekçesiyle hukuki süreç devam ederken, şirketin faaliyetlerine devam etmesi üzerine yöre halkı maden ocaklarına karşı protesto gösterileri düzenledi. Halkın tepkisi sonucunda oturma eylemi başlatıldı.

39 MADEN ŞİRKETİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Hakkari bölgesinde resmi olarak 39 maden şirketi faaliyet gösterirken, yurttaşlar kentin doğası giderek tahrip edilmesine tepki gösterdi. Hakkari, Van ve Yüksekova'da yaşayan yüz kişilik bir grup, maden sahasına yönelik eylem düzenledi. Şine Köprüsü'nde askerlerden izin alarak maden sahasına yürüyen grup, basın açıklaması yaparak maden şirketi sahipleriyle görüşmek istedi. Ancak, taleplerinin karşılanmaması üzerine köylüler nöbet eylemi başlattı.





''CİDDİ ZARARLAR VERDİ''



Köy halkı adına açıklama yapan Salih Kurt, maden çalışmalarının köylerine ciddi zararlar verdiğini dile getirerek çalışmaların derhal durdurulmasını talep etti. Köylülerin nöbet eylemi sürerken, jandarma da bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Köylülerin talepleri arasında maden ocağının faaliyetinin durdurulması, çevreye verilen zararların tazmini, yaşam alanlarının eski haline getirilmesi ve bölgede ağaçlandırma yapılması bulunuyor. Açıklamanın ardından köylülerin nöbet eylemi başladı ve askeri birlikler bölgede önlem aldı.