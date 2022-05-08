Hakkari'de sınırı geçerken üzerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin İran sınırında, kışın sınırı geçerken üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı kişiden birinin cesedi bulundu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü Tanyolu mezrasındaki bir vadide, kışın sınırı geçerken çığ altında kaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 kişinin bulunması için arama çalışması, bölgede havaların ısınıp karların erimesiyle birlikte başlatıldı.
AFAD, İl Özel İdaresi, belediye ekipleri, jandarma, asker ve güvenlik korucuları bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen iş makinelerinin desteğiyle çalışma yürüttü.
2 KİŞİ HALA KAYIP
Köy sakinleri ile kayıp kişilerin yakınlarının da destek verdiği çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Diğer iki kişinin de bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor.
Video Haberler
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
- Ağabeyini vuran eski MHP milletvekili serbest
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Nagehan Alçı'dan yeni 'açıklama'
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- Hande Fırat yazdı sildi
- AKP'nin oy oranını yazdılar
- 'Seni perişan ederim Melih'