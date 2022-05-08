Hakkari'de sınırı geçerken üzerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin İran sınırında, kışın sınırı geçerken üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı kişiden birinin cesedi bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 22:35
Hakkari'de sınırı geçerken üzerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlı kişiden birinin cesedine ulaşıldı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü Tanyolu mezrasındaki bir vadide, kışın sınırı geçerken çığ altında kaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 kişinin bulunması için arama çalışması, bölgede havaların ısınıp karların erimesiyle birlikte başlatıldı.

AFAD, İl Özel İdaresi, belediye ekipleri, jandarma, asker ve güvenlik korucuları bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen iş makinelerinin desteğiyle çalışma yürüttü.

2 KİŞİ HALA KAYIP

Köy sakinleri ile kayıp kişilerin yakınlarının da destek verdiği çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Diğer iki kişinin de bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor.


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