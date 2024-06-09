Hakkari'de tarlasına gitti: İki ayının saldırısına uğradı
Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan Mehmet Akdoğan isimli vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı.
Hakkari'nin, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde ayılar bir yurttaşa saldırdı. İddiaya göre köyde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı.
Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'ın yüzünü parçalandı ve çene kemiğini kırıldı. Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Akdoğan Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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