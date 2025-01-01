Hakkari'de toplu taşımaya zam kararı!

Hakkari'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre; tam bilet ücreti 6 TL'den 12 TL'ye, öğrenci bilet ücreti ise 4 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı.

Hakkari'de toplu taşımaya zam kararı!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:38

Hakkari Belediyesi, toplu ulaşıma ücretleri için zam kararı aldı.

Alınan zam kararı ile birlikte yeni tarifeye göre; tam bilet ücreti 6 TL'den 12 TL'ye, öğrenci bilet ücreti ise 4 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı.

Zam yapılmasına rağmen 6 ilin ortalamasına göre, Hakkari çevresinde toplu taşıma ücretlerinin en uygun olduğu il sıralamasında Hakkari yine ilk sırada yerini aldı.


Etiketler: #belediye #hakkari #toplu ulaşım #zam

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