Hakkari'de toplu taşımaya zam kararı!
Hakkari'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre; tam bilet ücreti 6 TL'den 12 TL'ye, öğrenci bilet ücreti ise 4 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı.
Hakkari Belediyesi, toplu ulaşıma ücretleri için zam kararı aldı.
Alınan zam kararı ile birlikte yeni tarifeye göre; tam bilet ücreti 6 TL'den 12 TL'ye, öğrenci bilet ücreti ise 4 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı.
Zam yapılmasına rağmen 6 ilin ortalamasına göre, Hakkari çevresinde toplu taşıma ücretlerinin en uygun olduğu il sıralamasında Hakkari yine ilk sırada yerini aldı.
Etiketler: #belediye #hakkari #toplu ulaşım #zam
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