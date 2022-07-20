Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü
Hakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kürom köyündeki yaylada yaşandı.
Yayladaki arazi meselesinden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Olayın ardından bölgeye jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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