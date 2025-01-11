Hakkari'de yeni açılan tünelde kaza... Yaralılar var!

Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan ve dün trafiğe açılan Yeni Köprü Tüneli’nin çıkışında meydana gelen trafik kazasında, iki kişi yaralandı.

Hakkari'de yeni açılan tünelde kaza... Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:51

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün trafiğe açılan bin 965 metre uzunluğundaki Yeni Köprü Tüneli'nin çıkışında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tünelden çıkan, plakası ve sürücüsü belli olmayan bir araç ile anayoldan gelen başka bir araç çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücüler tünel çıkışında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.


Etiketler: #hakkari #kaza #tünel #Yüksekova

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