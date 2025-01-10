Gaziantep'te acı olay... Yaşlı çift traktör kazasında can verdi!
Araban ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Garip Koca ile eşi Gülüş Koca hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Beydilli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, Garip Koca (70) yönetimindeki 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Garip Koca ile yanında bulunan eşi Gülüş Koca (71) traktörün altında kaldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Garip Koca ile eşi Gülüş Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #gaziantep #traktör #kaza #Jandarma
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