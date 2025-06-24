Hakkârili yurttaşlardan çinko madenine karşı bastonlu eylem: Nöbete başladılar

Köy halkının açtığı dava sonucunda Van 5. İdare Mahkemesi, maden faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar verdi. Ancak mahkeme kararına karşın şirket çalışmalarını sürdürünce köylüler bu kez maden sahasında bastonlu eyleme başladı.

Kadınların, yaşlıların ve gençlerin birlikte katıldığı nöbet 25 gündür devam ediyor. Eylemde köylüler, mahkeme kararının derhal uygulanmasını ve çalışmaların durdurulmasını talep ediyor.

Köy sakinlerinden Salih Kurt, “Yaklaşık 17 yıldır bu dağlarda bu madene karşı mücadele ediyoruz. Mahkeme bizim lehimize karar verdi ama şirket çalışmaya devam ediyor. Firma sahiplerinin siyasi bağlantıları nedeniyle karar uygulanmıyor. Biz de bastonlarımıza dayanıp burada nöbet tutuyoruz” dedi.

39 ŞİRKET AKTİF

Köylüler, sadece çevrelerini değil, geleceklerini de savunduklarını belirtiyor. Davayı takip eden avukat Sefer Kurt, “Mahkemeye sunduğumuz belgelerle şirketin ruhsat sınırını aştığını, çevreyi tahrip ettiğini ve içme suyuna zarar verdiğini ortaya koyduk. Mahkeme de yürütmeyi durdurdu. Ama şirket kararı uygulamıyor. Verilen karar sadece Kavaklı için değil, Hakkâri genelinde benzer durumdaki köyler için de emsal bir karardır. Hakkâri’de halihazırda 39 maden şirketi faaliyet gösteriyor” diye konuştu.