Hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 aylık takip sonucu 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:32
Hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Aydın’da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2 ayrı suçta aranan ve toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 aydır takibi yapılan C.B.’nin Bursa ilinden Nazilli’ye geldiği tespit edildi.

Yapılan operasyonla Pınarbaşı Mahallesi’nde saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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