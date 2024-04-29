Hakkında 20 yıl aranması bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 4 suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:27
Hakkında 20 yıl aranması bulunan şahıs yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen koordineli çalışmalarda Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde ’mala zarar verme, 2 dosyadan binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçu olmak üzere toplam 4 suçtan aranan ve hakkında toplam 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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