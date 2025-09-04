Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Nazilli’de yakalandı

4.09.2025 16:11:00
İHA
Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ocaklı Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

