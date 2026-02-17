Hakkında ‘Kara para aklama’ soruşturması yürütülen Ahlatcı Bakan Çiftçi ile aynı düğünde görüntülendi

Hakkında “kara para aklama” ve “kaçakçılık” iddialarıyla soruşturma yürütülen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, eski AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım’ın oğlunun düğününde görüntülendi. Düğünde nikâh şahitleri arasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin de yer alması dikkat çekti.

Ahlatcı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu iddiası 11 Şubat’ta gündeme gelmişti.

Gazeteci Ersin Eroğlu’nun haberine göre iki gün önce gerçekleştirilen düğüne Çorum Valisi Ali Çalgan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile iş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de düğünde nikâh şahitliği yaptığını sosyal medya hesabından paylaştı.

22, 23 ve 24. Dönem AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Murat Yıldırım’ın oğlu Abdülhamit ile Feride Berra’nın Çorum’daki düğün merasimine katıldım.

Cenâb-ı Hakk bu güzel evlatlarımızın nikah akdini hayırlara vesile eylesin, birliklerini iki cihan saadetiyle taçlandırsın. pic.twitter.com/wDL3zghmcF — Mustafa ÇİFTÇİ (@miamustafacftci) February 15, 2026

Üç dönem AKP’den Çorum milletvekilliği yapan, MY Okulları ve Pınar Eğitim Kurumlarının kurucusu Murat Yıldırım’ın avukat oğlu Abdülhamit Yıldırım, Ankara 100. Yıl Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serhat Pak ile Aynur Pak’ın kızı Diyetisyen Berra Pak ile evlendi.

AHLATCI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Ahmet Ahlatcı hakkında “kara para aklama” ve “kaçakçılık” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunduğu öne sürülmüştü. Ahlatcı söz konusu iddialara ilişkin, “Kara parayla işimiz olmaz, bir yanlışlık var” açıklamasını yaptı. Ahlatcı Holding de “kara para ve kaçakçılık soruşturması” iddialarını reddetti.