Hakkında kayıp ihbarı olan gencin cesedi denizde bulundu

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:18

Denizevleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi ekipleri, Yasin Bingöl'ün (23) dün gece saatlerinden itibaren kayıp olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bingöl'e ait kıyafetlerin Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi'nde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli dalgıçlar denizde arama yaptı.

OTOPSİ YAPILACAK

Dalgıçlarca bulunan Bingöl'ün cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde de durduğu öğrenildi.