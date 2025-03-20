Hakkında soruşturma açıldı… Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: ‘Ben de şikayetçi oldum’

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:58

Güncelleme: 20.03.2025 - 00:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla Adliyesi’ne yürümek isteyen gruba bugün polis müdahale etti.

Müdahale sırasında yaşanan arbedede polislerle tartışan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesini verdikten sonra konuşan Ünlü, şunları söyledi:

"İfademi verdim ve ben de şikâyetçi oldum. Maalesef bu olayları yaşamak zorunda kaldık. Gelecekte benzer olayların yaşanmamasını temenni ederiz. Orada anayasal hakkını kullanan vatandaşlara, belediye başkanına, il yöneticilerine ve il başkanına biber gazıyla müdahale eden, olayları bu noktaya getiren, komuta eden irade hakkında şikâyette bulunduk."