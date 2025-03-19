İBB soruşturmasında dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi Kübra Subaşı ile evli olan Merthan Açıl da var.

İBB soruşturmasında dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl da gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişi bu sabah gerçekleştirilen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Gözaltı listesinde gazeteciler ve iş insanları da yer alırken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi Kübra Subaşı ile evli olan Merthan Açıl'ın da gözaltında olduğu öğrenildi. 

İBB'DEN 334 MİLYON TL İHALE ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ 

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında incelemeye alınan 21 şirketten şirketten biri de Acun Ilıcalı’nın eski bacanağı olan eski futbolcu Merthan Açıl’a ait reklam şirketiydi. Eski futbolcu olan Merthan Açıl son olarak Acun’un takımı Hull City’de görev yapıyordu. Ancak 2019’dan sonra kurduğu şirketiyle İBB üzerinden başarı çıtasını yakalamış, peş peşe ihaleler almıştı. 

HEPSİ İSTİSNA İHALELER

Merthan Açıl’ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş., kendi internet sitesine göre şirket, kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergiler ve lansmanlar organize ediyor, canlı yayınlar çekimler, post prodüksiyon, reklam, tasarım ve kurgu hizmetleri veriyordu. Merthan Açıl’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket İBB'nin iştiraki olan Kültür A.Ş'den 2023-2024 yılları arasında toplam 334 milyon 718 bin 500 liralık ihale aldı. Bu ihalelerin hepsi de istisna ihaleler olarak yapıldı.


Etiketler: #acun ılıcalı #gözaltı #Şeyma Subaşı

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