Hakkında soruşturma başlatılmıştı: 'Bedri Usta' iddialara yanıt verdi

Sosyal medyada paylaşılan adisyon üzerinden gündeme gelen yüksek fiyat iddiaları üzerine, “Bedri Usta Kebap” işletmesi ve sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İddialara ilişkin kayıt ve tespit işlemlerinin yapıldığı, ilgili kurumlarla yazışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan Aydoğdu'nun Türklere yönelik hakaret içerikli yorumları beğendiği de iddia edildi.

Aydoğdu ayrıca fiyatlara tepki gösteren bir kişiye, "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklinde yanıt vermişti.

İDDİALARI REDDETTİ

Bedri Usta Kebap işletmesinin sahibi Bedrettin Aydoğdu, yazılı açıklama yaparak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Aydoğdu, "Son günlerde, kamuoyunda kabul edilemez bir ifadeyi içeren bir yoruma tarafımdan beğeni yapıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atılmıştır. Açıkça ifade ediyorum: Bu yoruma herhangi bir beğeni yapmadım ve bu tür bir söylemle hiçbir bağım yoktur. Ayrımcı ve aşağılayıcı her türlü dili kesin bir şekilde reddediyorum" dedi.

Aydoğdu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Beni tanıyanlar bilir; vatanını seven, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan ve bu şekilde yaşayan bir insanım. İşletmemde bugüne kadar, Türk Milli Takımı sporcuları dâhil olmak üzere toplumun her kesiminden insanı hiçbir ayrım gözetmeden, aynı özen ve saygıyla ağırladım. Bu süreçte sahte içerikler ve manipüle edilmiş paylaşımlar nedeniyle şahsım ve ailem kamuoyu nezdinde haksız şekilde hedef alınmıştır. Bu gelişmeler üzerine avukatlarım aracılığıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Önceki açıklamamda da belirttiğim gibi; hiçbir müşterime karşı saygısız bir dil kullanmadım. Sıfırdan gelen bir insan olarak her zaman müşterilerimle açık ve samimi iletişim kurdum. Söz konusu paylaşımı yalnızca şeffaf olmak ve tartışmaya açmak amacıyla yaptım. Buna rağmen incinen herkes için açık yüreklilikle özür diliyorum.

Ailem ve dostlarımın talebi üzerine bir süre sosyal medya paylaşımlarıma ara verme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.

Öte yandan, bu süreç sonunda doğabilecek herhangi bir tazminatın; Mehmetçik Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Down sendromlu çocuklara yönelik kurumlara bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım.

Gündemi daha fazla meşgul etmemek adına bu açıklamayı yorumlara kapatıyorum. Saygılarımla."