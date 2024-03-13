Hakkında yakalama kararı bulunan şahıs polisin karşısında intihar etti

Bolu'da hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs, polisi karşısında görünce tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:34
Hakkında yakalama kararı bulunan şahıs polisin karşısında intihar etti
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İhsaniye Mahallesi Tahvili Mehmet Paşa Caddesi'nde yer alan bir apartmanda sabah saatlerinde polis ekipleri, hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Emrah Yüce'nin  evine gitti. Emrah Yüce kapıyı polis ekiplerine açmadı. Bunun üzerine ekipler tarafından çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla Yüce'nin evinin kapısı açıldı. Polis ekiplerini karşısında gören Emrah Yüce, tabancayla kafasına ateş ederek hayatına son verdi. 

Emrah Yüce'nin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Emrah Yüce'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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