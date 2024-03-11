Erkek dehşeti... Tartıştığı eşini öldürüp intihara kalkıştı!

Sancaktepe'de tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra kendisini vuran şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:51
Erkek dehşeti... Tartıştığı eşini öldürüp intihara kalkıştı!
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Abdurrahman Gazi Mahallesi Bahriye Sokak'taki apartmanda gece saatlerinde Deniz C. ile eşi Duygu C. arasında tartışma çıktı. Deniz C, tartışma sırasında silahla eşi Duygu C.'yi vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine apartmana gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Duygu C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Deniz C., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polis, tabanca ve bir adet fişek buldu.


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