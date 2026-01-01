Hakkında yakalama kararı bulunan Subaşı havaalanında gözaltına alındı:

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında hafta sonu gözaltına alınan 17 isim salı günü adliyeye sevk edildi. Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Kütüphane isimli işletmenin sahibi Yılmaz Efe ve Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi’nin de bulunduğu toplam 12 kişi tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. “The Bacım” lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan’ın da aralarında bulunduğu dört kişi için de adli kontrol istendi. Muhammed Zeki Gökay ise savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklanması istenen 12 isim hakkında tutuklama kararı verildi. Adli kontrol istenen dört isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler şöyle: Kütüphane isimli işletmenin sahibi Yılmaz Efe, Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi, Suma Han isimli gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, Sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik, Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu, Ömer Can Kılıç, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, İşletmeci Cihan Güler, avukat Burak Güngörmedi, Resul Aslan, Tuğrulbey Aran, Alaçatı Limon Köyiçi işletmecisi Yasin Burak Becek.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika dönüşü salı günü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdi. Subaşı, dün öğlen saatlerinde ise savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.