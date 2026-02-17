Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten açıklama

Hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis (Edis Görgülü), sosyal medyadan açıklama yaptı. Yurtdışında tatilde olan Edis, söz konusu gelişme üzerine yurda dönme kararı aldığını duyurdu.

Instagram'dan açıklama yapan Edis, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum.

Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım.

Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah şarkıcı Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Söz konusu isimler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "Fuhşa teşvik ve aracılık etme" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçları kapsamında işlem başlatılmıştı.