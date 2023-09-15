Hakları için direnen işçileri yerlerde sürükleyip gözaltına aldılar: "Hak istemenin karşılığı bu mu?"
İzmir Bergama’da faaliyet yürüten Agrobay Seracılık’ta çalışan ve sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler 24 gündür kurum önünde direnişini sürdürüyor. İşçilerin üye olduğu Tarım-Sen ise sendikalaşmanın bir hak olduğunu ifade ederek anayasayı anımsatıyor.
Dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık’ta çok sayıda işçi sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarıldı.
24 gündür kurum önünde direnişini sürdüren işçiler bugün bir basın açıklaması yapmak istedi. İşçilerin söz konusu açıklamasına jandarma ekipleri müdahale etti. Sendika Başkanı Umut Kocagöz başta olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.
Müdahaleler sırasında fenalık geçiren işçilerin olduğunu ifade eden sendika, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yıllardır emeği için çalışan sera işçisi kadınlara reva görülen şu muameleye bakın. Hastaneye kaldırılan arkadaşlarımız var, gözaltına alınanların net sayısını öğrenemiyoruz, görüntü alınmasına dahi izin verilmiyor” ifadeleri yer aldı.
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