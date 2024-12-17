Haklarını arayan Polonez işçilerine polisten biber gazlı müdahale!

İstanbul Kartal'dan yola çıkan Polonez işçilerine Kocaeli Gebze'de adliye önünde polis müdahale etti. Yürüyüşlerine Kent Meydanı yönünde devam etmek isteyen işçilere polis engel olmak istedi. Biber gazlı müdahaleden etkilenen işçiler oldu.

Haklarını arayan Polonez işçilerine polisten biber gazlı müdahale!
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ANKA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 20:25

Tek Gıda-İş sendikasına üye oldukları için işten atılınca 151 gün önce Çatalca'da direnişe başlayan işçiler önceki hafta "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatmış, ancak yürüyüşleri adliye önünde kesilmişti. 

Engellenmeleri üzerine Çatalca Adliyesi önünde bir hafta kefenli nöbet tutan işçiler dün sabah Gülsuyu'ndan Kartal Adliyesi'ne yürümüştü. Geceyi adliye önünde battaniye altında geçiren işçiler bu sabah yeniden yürüyüşe başladı. 

Maltepe sahilinden gelen bir başka grup işçiyle buluşan işçiler akşam saatlerinde Gebze Adliyesi önüne ulaştı.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polonez işçilerine Gebze Sendikalar Birliği de destek verdi. Adliye önünde "Birleşe birleşe kazanacağız" "Atılan işçiler geri alınsın" şeklinde slogan atan işçiler Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe devam etmek istedi. 

Önleri kesilen işçilerle polis arasında arbede yaşandı. Bu sırada polis biber gazı kullandı. Etkilenen, yere düşen işçiler oldu. Müdühalelere, engellemelere rağmen yürüyüşten vazgeçmeyen işçiler Gebze Kent Meydanı'na ulaştı.

İşçilerin burada geceyi geçirmesi bekleniyor.


Etiketler: #Polonez #sendika #polis #müdahale

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