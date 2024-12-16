Polonez işçilerinin eylemi sürüyor: Polis müdahale etti!
Sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, eylemlerini sürdürüyor. İşçiler, soğuk havadan korunmak için çadır kurdukları sırada polis müdahalesiyle karşılaştı.
Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan Polonez gıda fabrikası işçileri 5 aydır hakları için mücadele ediyor.
Geceyi Kartal Adalet Sarayı'nın önünde geçirecek olan Polonez işçileri, ısınabilmek için çadır kurmak istedi.
Çadırların araçlardan idirildiği sırada polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle duruma izin vermedi.
İşçiler ve polisler arasında gerilim yaşandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- Acemoğlu'ndan Türkiye'ye kritik uyarı
- Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' isyanı
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Suriye' yanıtı