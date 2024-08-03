Halatı kopan iskelede asılı kaldı: Korku dolu anlar!

Mersin'in Mezitli ilçesinde 7 katlı binanın inşaatında halatın kopması sonucu iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 18:43
Halatı kopan iskelede asılı kaldı: Korku dolu anlar!
Abone Ol google-news

Olay ilçeye bağlı Davultpe İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

7 katlı binanın inşaat çalışmalarında kullanılan iskelenin halatı koptu. Korku dolu anların yaşandığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler gelene kadar inşaat işçisi Ömer K. ise iskelede asılı kaldı.

Ömer K., asılı kaldığı iskeleden itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımı ile kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


merdiven haberleri inşaat işçisi haberleri itfaiye haberleri

İlgili Haberler

TKP’den Bakan Tekin’e istifa çağrısı! 'MESEM’lerde öldüğü bilinen çocuk işçi sayısı 10'u geçti'

TKP’den Bakan Tekin’e istifa çağrısı! 'MESEM’lerde öldüğü bilinen çocuk işçi sayısı 10'u geçti'
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 20 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 20 yaralı
İstanbul Sarıyer’de yan yatan kamyonun altında kalan işçi öldü

İstanbul Sarıyer’de yan yatan kamyonun altında kalan işçi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler