TKP’den Bakan Tekin’e istifa çağrısı! 'MESEM’lerde öldüğü bilinen çocuk işçi sayısı 10'u geçti'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:18

Güncelleme: 03.08.2024 - 17:18

Kayıtlı öğrenci sayısının 500 bine dayandığı Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), ucuz ve çocuk işçiliğin yasal kılıfı hâline getirildiği gerekçesiyle eleştiriliyor. MESEM kapsamında okuldan kopartılarak ucuz işgücü olarak kullanılan çocuklar ise denetlenmeyen, güvencesiz alanlarda çalıştırılıyor. Çocukların geçirdikleri ölümle sonuçlanan iş kazaları ve yaralanmalara ilişkin açıklanan resmi bir veri ise bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin nisan ayında bir soru önergesine verdiği cevapta iş cinayetiyle ölen çocuk sayısıyle ilgili bir bilgi vermezken Şubat itibariyle kaza geçiren öğrenci sayısının 316 olduğunu belirtti. İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) ise 30 Temmuz’da yaptığı son açıklamayla bu proje kapsamnıda çalıştırılan 10 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu çocukların ardından geçtiğimiz günlerde, Konya’nın Karapınar ilçesinde, kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren Dağ’ın da yaşamını yitirmesiyle iş cinayetlerinde ölen çocukların sayısı 11’e yükseldi. Bu durumu protesto etmek için Türkiye Komünist Partisi (TKP), dün saat 17.00’de Ankara Sakarya’da “Liseli işçi cinayetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa” başlıklı bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması, MESEM kapsamında yaşamını yitiren çocukların nasıl öldükleri anlatılarak başladı. "Tüm bu iş cinayetlerinin sorumlusu Yusuf Tekin'dir" ifadesinin kullanılmasının ardından kalabalık "Sermaye uşağı Yusuf Tekin istifa" sloganı attı.

Giriş konuşmasının ardından söz alan liseli bir çocuk, "MESEM’i başlattıklarında hepimize övgüyle anlatıp meslek lisesinden oraya geçin, iş garantisi daha çok dediler. MESEM’li olan arkadaşlarımız okuldan çok iş yerine gidiyor, fakat emeğimiz ile zenginleşenlerin umrunda bile değiliz” dedi. Bahçelievler Meslek Lisesi’nde okuduğunu ifade eden başka bir öğrenci, “Biz iş yerlerinde ölsek de yerimizi hemen başka bir arkadaşımızla dolduruyorlar. Çünkü bizi çok çalışıp az para alan, hayatı söz konusu bile olmayan köleler olarak görüyorlar. Ben Bakan Tekin’e sormak istiyorum, biz bu ülkenin evladı değil miyiz?" diye konuştu. Kalabalık sık sık "Meslek liseli köle değildir", "Çocuk katili patron düzeni", "Tarikatsız, patronsuz, eşitlikçi eğitim" sloganları attı. Eyleme katılan öğrencilerin elinde "Patrona kâr, bize ölüm", "Katil MESEM", "Hesabını soracağız" yazılı pankart ve dövizler görüldü. TKP'nin, Ankara dışında İstanbul ve Eskişehir'de de aynı nedenle sokağa çıktığı öğrenildi.