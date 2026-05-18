Halı sahada ‘faul’ nedeniyle tartıştığı kişiyi 3 ay sonra bıçakladı!

18.05.2026 14:50:00
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aralarında halı sahada ‘faul’ tartışması nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Kuteybe M.’yi (24) ensesinden bıçaklayıp ağır yaralayan Hasan H. (23) ile ağabeyi Muhammed H. (28), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi.

Suriye uyruklu Hasan H. ile Kuteybe M. arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan ‘faul’ tartışması nedeniyle husumet oluştu.

ENSESİNDEN BIÇAKLADI!

Caddede karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H., yanındaki ağabeyi Muhammed H. ile birlikte darbettiği Kuteybe M.’yi elindeki bıçakla ensesinden yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuteybe M., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bıçağın Kuteybe M.’nin atardamarına isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi.

 

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ile ağabeyini yakalayıp gözaltına aldı. 

İlgili Konular: #Bursa #silahlı saldırı