Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı: 4 gün kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Haliç Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 07:41
Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı: 4 gün kapalı olacak
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Haliç Köprüsü’nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlattı.

Saat 23.00’te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenildi.

Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00’e kadar tamamlanması planlanıyor.


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