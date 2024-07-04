Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı: 4 gün kapalı olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Haliç Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı.
Haliç Köprüsü’nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlattı.
Saat 23.00’te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenildi.
Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00’e kadar tamamlanması planlanıyor.
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