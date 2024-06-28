Haliç Köprüsü'nden denize düşen şahsı tur teknesi kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen şahıs, tur teknesi kaptanı tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 07:22
Haliç Köprüsü'nden denize düşen şahsı tur teknesi kaptanı kurtardı
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Olay, gece yarısı saat 00.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen bir şahıs yardım istedi. Çevredeki yurttaşların durumu fark etmesi sonucu deniz polisine haber verildi.

O sırada yardım çağrısını fark eden bir tur teknesi denize düşen kişinin olduğu alana yanaştı. Tekne kaptanı Hasan Mutlu, can simidi atarak düşen kişiyi tekneye aldı ve deniz polisine teslim etti.

Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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