1.02.2026 09:37:00
DHA
Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın: Otomobil kül oldu!

Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yoldan geçen su tankerinden yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Bu sırada otomobil alevlere teslim olurken, yoldan geçen bir su tankerinin şoförü tarafından yangına müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

YARALANAN OLMADI

Yangında yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #Yangın #Haliç Köprüsü