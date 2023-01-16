Haliç Köprüsü'nde çete çatışması: Ev hapsinde olacakken çatışmadan çıktı
İstanbul’daki Haliç Köprüsü’nün üzerinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı çatışmanın taraflarının, üç hafta önce de birbirleriyle çatışan Anucur ve Gündoğmuş çeteleri olduğu öğrenildi. Ev hapsinde olması gerekirken çatışmada yaralanan Doğukan K.’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’daki Haliç Köprüsü’nün üzerinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı çatışmanın taraflarının, üç hafta önce de birbirleriyle çatışan Anucur ve Gündoğmuş çeteleri olduğu öğrenildi. Ev hapsinde olması gerekirken çatışmada yaralanan Doğukan K.’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Haliç Köprüsü girişinde geçen cuma günü saat 06:30 sıralarında, seyir halindeki 09 AGM 821 plakalı otomobile plakasız bir araçtan ateş açıldı. Araçtakiler saldırganlara karşılık verince çatışma yaşandı.
Saldırıda, 20 gün önce cezaevinden çıkan Cumali Aslan hayatını kaybetti. Diğer grubun bulunduğu plakasız araç ise çatışmanın yaşandığı yerin yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.
EV HAPSİNDE OLMASI GEREKİYORDU, ÇATIŞMA YARALANDI
Yaşanan olay sonrasında ilçe ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri olay yerine sevk edildi. İlk giden ekipler, terk edilen aracın yakınında Doğan K. isimli şahsı yaralı halde buldu. Doğukan K.’nın yanı başında ise AK 47 (Kaleşnikof) marka bir silah bulundu. Yaralı hastaneye kaldırılırken çatışmanın çete kaynaklı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devreye girdi.
Terkedilen araçtakilerden Doğukan K.’nın, İstanbul’da 19 ve 25 Aralık'ta Anucur ve Gündoğmuş çeteleri arasında yaşanan çatışmalarda yakalanan 25 kişi arasında bulunduğu ve hakkında ev hapsi kararı verildiği ortaya çıktı.
Haliç'teki çatışmanın ardından düzenlenen operasyonlarda, Doğukan K. ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de firari olarak arandığı belirtildi.
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