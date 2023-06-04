Haliç Köprüsü'nde 'ray çatlağı' paniği: Metro seferleri normale döndü
Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından seferlerin normale döndüğü açıklandı.
Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kaldı. Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç Köprüsü üzerindeki bölümünde ray çatlağının tespit edildiği belirtildi.
Çatlağın onarımı tamamlanana kadar seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı "Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim" olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir. Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlamasının ardından normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
YENİDEN NORMALE DÖNDÜ
Köprüde onarım çalışmaları sona erdi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Onarım çalışmasının tamamlanmasıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.
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