Haliç Köprüsü'nde 'ray çatlağı' paniği: Metro seferleri normale döndü

Yayınlanma: 04.06.2023 - 20:19

Güncelleme: 04.06.2023 - 20:31

Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kaldı. Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç Köprüsü üzerindeki bölümünde ray çatlağının tespit edildiği belirtildi.

Çatlağın onarımı tamamlanana kadar seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı "Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim" olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir. Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlamasının ardından normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

YENİDEN NORMALE DÖNDÜ

Köprüde onarım çalışmaları sona erdi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Onarım çalışmasının tamamlanmasıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.