Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı: Seferler durdu
Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.
Yangın, Karaköy Haliç istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
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