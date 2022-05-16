Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:47

Dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi ile bu mozelenin British Museum'da sergilenen parçalarının Türkiye'ye iadesi için Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İngiliz yetkililere yazdığı, "Mozolenin, değerini ancak Bodrum'un masmavi gökyüzünde bulacağı" ifadelerinin yer aldığı mektuptan esinlenen Hakan Halit Turgay, Ege Fısıltıları adlı bir eser besteledi.

Eser, Ulusal Amerikan Flüt Derneğinin Uluslararası Bestecilik Yarışması'nda, Flüt-Piyano Kategorisi'nde birincilik ödülüne ve İngiliz Flüt Derneğinin, En İyi Siyahi, Asyalı ve Azınlık Etnik Besteci Eseri Performansı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

YENİ ESERLER BESTELEDİ

Flütist besteci Hakan Halit Turgay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik çalışmaları kapsamında, "Türk Çayı Caz Süiti" ve "Benim Adım İstanbul" adlı albümlerinin bulunduğunu, Mersin Flüt Konçertosu'nu bestelediğini söyledi.

Tüm eserlerinin uluslararası dijital müzik marketlerde yer aldığını anlatan Turgay, öğrencisi Ece Selin Yüksel için bestelediği Ege Fısıltıları adlı eseriyle Amerikan ve İngiliz Flüt Derneklerinin dünya çapında düzenlediği yarışmalardan ödülle döndüğünü belirtti.

Turgay, ülkenin kültürel değerine bir katkıda bulunmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ödülle birlikte motivasyon sağlıyorsunuz ve çalışma azminiz gelişiyor. Günde 1,5- 2 saat bilgisayar başında nota yazıyorsanız bunu 3-4 saate çıkarıyorsunuz. Bunun arkasından gelen Akdeniz Rapsodisi adlı eserimi flüt, piyano ve orkestra için yazdım. Eser, Bodrum'da büyük beğeniyle dinlendi. Büyük mutlulukla ve keyifle çaldığımız bu eser, bu motivasyonun ortaya koyduğu enerjiyle ortaya çıkan yeni bir eserdi."

Besteci Hakan Halit Turgay, Ege Fısıltıları'nın, mozolenin parçalarının Türkiye'den götürülmesini ve neden geri getirilmediğini sorguladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Akdeniz Rapsodisi, Gilindire Mağarası'nı, Toroslar'daki bir kış gece yarısını anlatır. Mersin Flüt Konçertosu'nda, Kleopatra Kapısı, Silifke'nin kaşığı ve portakal bahçeleri betimlenir. Ben ülkemde çok zengin bir ortamda yaşadığımı düşünüyorum ve bu zenginliği de dünyanın öğrenebilmesi için sanatın çok güzel bir araç olduğu inancındayım."

Turgay, Muğla Flüt Konçertosu'nda da Knidos'a, Kerimoğlu Zeybeği'ne yer verdiğini belirterek, "Hem ritimsel ögelerin ön plana çıktığı hem de ezgisel olarak içimizde hala yaşatabildiğimiz eserlerimizi kayıt altına alıp bunları dünyada vitrine çıkarmak, dijital platformlarda gösterebilmek arzusundayım." dedi.