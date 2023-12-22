Halil Falyalı cinayeti davasında yeni gelişme: Sanıklara savunma için son kez süre verildi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:12

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:46

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'inde (KKTC) otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da görülen duşmaya bugün devam edildi. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına savunma yapmaları için son kez süre verdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mustafa Söylemez, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanıklardan Abdurrahim Çelik ise jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa Söylemez, olaya ilişkin bulunan eldivene DNA testi yapılmasını isteyerek, savunma yapmayacağını söyledi.

Mustafa Söylemez'in avukatı, yapılan yargılamada hak ihlallerinin bulunduğunu iddia ederek, vekaletnamenin kendisine yeni ulaştığını ve suçun yabancı bir ülkede işlenmiş olmasından dolayı tüm delillerin de yine yabancı bir ülkede olduğunu belirterek savunma için mahkemeden 3 aylık süre talep etti.

"MAHKEMENİZE GÜVENMİYORUM"

Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı ise müvekkili hakkında düşme kararı verilmesini istedi. Duruşma başlandığınca 30 yıllık hakim olduğunu belirten mahkeme başkanına bunu hatırlatan avukat, mahkeme başkanına "Türk hukukuna yazık ediyorsunuz. Mahkemenize hala güvenmiyorum ancak reddetmiyorum da" dedi.

Bazı sanıklar avukatı, davanın tuhaf bir yere gitiğini ve buna sebep olan kişinin de mahkeme başkanı olduğunu öne sürerek, mahkeme başkanının ihsas-ı rey'de bulunmakla suçaldı.

Mahkeme başkanı ise kendisini ihsas-ı rey yapmakla suçlayan avukatı ikaz ederek, "İhsas-ı rey'in ne olduğunu çok iyi biliyorum. Dikkat edin" dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddederek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, Cemil Ünal hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, sanıklara ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için son kez süre vererek duruşnayı 19 Ocan 2024'e erteledi. Gelecek celse yapılacak olan duruşmada, mahkeemnin kararını açıklaması bekleniyor.