Kıbrıs'ta öldürülmüştü: Halil Falyalı davasında yeni gelişme

Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:26

Güncelleme: 17.11.2023 - 14:26

Yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kıbrıs’ta öldürülmesine ilişkin İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, mütalaaya katılmadıklarını, ortada bir suç örgütü olmadığını savundu.

KENDİSİNE SUİKAST DÜZENLENECEĞİNİ BİLİYORDU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Halil Falyalı, kendisine suikast düzenleneceğini öğrendi.

Bunun üzerine çalışanları Falyalı hakkında şikayetçi oldu. Falyalı da kendisi hakkında şikayetçi oldu. Bu şikayetler üzerinde 14 Ağustos 2021’de karakola giden Falyalı, Kıbrıs’ta 'adam kaçırma, darp ve zorla alı koyma' suçlamalarıyla tutuklandı.

Falyalı’ya suikast düzenleyen ekibin tekrar Türkiye’ye dönmesinin ardından Falyalı iki ay sonra, 17 Aralık 2021’de tahliye edildi. Ancak tahliyesinden iki ay sonra bu kez pusuya düşürüldü. Saldırıda Falyalı ve şoförü öldürüldü.

'SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNÜNDE SOMUT DELİLLER ELDE EDİLDİ'

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki mütalaasında, şunlara yer verildi:

“8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğradığı, Murat Demirtaş isimli şahsın olay yerinde, Halil Falyalı isimli şahsın ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü güvenlik güçlerince yapılan ilk çalışmalarda Mustafa Söylemez, Yusuf Güneş, Ahmet Naim Memiş, Gürsel Erkaya, Abdürrahim Çelik adlı şahısların saldırı ile bağlantılarının olduğu ve haklarında ilgili mahkemeden karar temin edildiği bilgilerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Ender Yıldız ve Metin hakkında suç örgütü yapılanması içerisinde bu eylemi gerçekleştirdikleri yönünde somut deliller elde edildiği, bu eylemin sebebi, örgütün diğer üyeleri ve olası azmettiricilerle ilgili soruşturma işlemleri ve araştırmaların devam ediyor.”

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatları iddia makamının mütalaasına karşı savunma yaptı. Savcının hazırladığı mütalaaya katılmadıklarını belirten avukatlar, “Ortada bir örgüt yok. Örgütsel hiyerarşi ve iletişim de yok” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Ender Yıldız, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez’in tutuklu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Aralık Cuma günü saat 09.30’a erteledi.