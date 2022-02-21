Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Halil Falyalı cinayetinde soruşturma kapsamlı olarak sürüyor. Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık söylemez kardeşlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 3 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 20:29
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

8 SAATLİK İFADE, 7 SAVCI

Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


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