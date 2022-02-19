Anavatanın Sicilyası Kıbrıs: Şahin ve Falyalı’nın vârisleri kim olacak?

19 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Kumarhaneler, yüzlerce sanal bahis sitesi, oteller ve gayrimenkul şirketleri iştahları kabartsa da buralara “çökmek” o kadar kolay değil. Veysel Şahin’in Murat ve İsmail Şahin adlı kardeşleri olsa da sistemi sağ kolu Derkan Başer’in yöneteceği de sır değil...

PEKİ DERKAN BAŞER KİM?

Veysel Şahin’le birlikte Kıbrıs’ta yüzlerce sanal bahis sitesini yönetiyor. Türkiye’de 2017’de sanal bahis çetelerine yönelik başlatılan “Handikap Operasyonu” kapsamında Veysel Şahin’le birlikte tutuklanan Derkan Başer, Şahin’in avukatları tarafından Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz sonucu iki kişi ile birlikte tahliye edildi. Veysel Şahin’in eksik evraklardan dolayı işlemleri aynı gün tamamlanamadı. Tahliye edilenler aynı gün Türkiye’yi terketti. Çünkü mahkemeden şaibeli bir kararla tahliye edildiklerini en iyi onlar biliyordu. Bu kararın alınması için neler verildiğini de... O nedenle tahliyelerine savcılığın itiraz edip yeniden tutuklanma ihtimaline karşı kaçma yolunu seçtiler. Derkan Başer, soluğu Gürcistan’da aldı.

Nitekim Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı bu şaibeli karara savcılık aynı gün itiraz etti ve yeniden tutuklanmaları yönünde karar çıkarttı ama kuşlar kafesten uçmuştu. Hemen haklarında Interpol’den kırmızı bültenle arama kararı da aldırıldı. Gürcistan’da yakalanan Derkan Başer, birkaç gün sonra salındı. Türkiye’de haklarında arama kararı olan diğer suçlular gibi onun da Gürcistan’ı seçmesi boşuna değildi. Başer Gürcistan’da boş durmadı. Hemen kolları sıvadı ve kendisine bir de ortak buldu. O kişi cinayet suçuyla aranan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’tü. Gürcistan’da sanal bahis siteleri, otel, ocakbaşı ve kumarhane işletmeciliğine soyundu. Toplam 5 milyar dolarlık serveti olduğu söylenen Başer de Veysel Şahin gibi lüks araba koleksiyonu ve lüks yaşama düşkünlüğü ile biliniyor...

BİR ULUCANLAR EKSİKTİ

Kıbrıs’ta milyar dolarların döndüğü kumar ve bahis sektörü, Türkiye’de haraç, kumar, çek-senet tahsilatçılığı, uyuşturucu ticareti ve karapara aklama olayları ile anılan mafya gruplarının iştahını kabarttı. Susurluk Çetesi, Kürt Ahmet’in çocuklarından sonra Ulucan ailesi de adadaki büyük pastadan pay kapma yarışına girdi. Kıbrıs’a uzanan Elazığlı Ulucanlar, Türkiye’de yer altı dünyasından Necdet Ulucan’ın yeğenleri.

Geçtiğimiz ay sanal bahis sektörünün büyük aktörlerinden Bulut Akacan’dan istedikleri 1 milyon sterlin verilmeyince Akacan’ın babasına silahlı saldırıda bulundular.

Bulut Akacan da diğer baronlar gibi gayrimenkul, akaryakıt istasyonları ve otelcilik yatırımları ile tanınsa da asıl işlerinden biri yasadışı sanal bahis sitelerini yönetmek. Geçmişte, darp ve yasadışı kumar oynattığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Bulut Akacan’ın, Ulucan ailesinin fertleriyle oldukça yakın. Öyle ki birbirlerinin evlerinde kalacak kadar...

Ancak iki grup arasındaki dostluk bir alacak verecek meselesi yüzünden açıldı. Iddiaya göre Akacan ve iki koruması alacak meselesine görüşmek üzere Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile Girne’de bir restoranda buluştu. Buluşma sırasında Akacan ile Başay tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, korumalar olaya müdahil oldu. Akacan ve iki koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp etti. Saldırı sonrasında kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır yaralandı, Başay ise hafif yaralandı.

Olayla ilgili konuşan Başay, “Uzun süredir Bulut Akacan’dan alacağım vardı. Alacağımı vermedi, beni tehdit etti. Akacan, daha sonra buluştuğumuz restoranda da saldırdı” dedi.

Ulucanlar, darpedilen Asımoğlu’nun akrabaları olduğu gerekçesiyle Akacan’dan 1 milyon sterlin kan parası istedi. Akacan’ın bu parayı vermeye yanaşmaması üzerine önce restaurantına adamlarını gönderip on el ateş ederek uyardılar. Akacan, tehdit ve silahlı saldırı ile ilgili Melik Fırat ve Levent Ulucan hakkında savcılığı suç duyurusunda bulundu. Delil olarak da ses kayıtlarını sundu. Ancak bir süre sonra davayı geri çekti.

Bu uyarı sonucunda yine “kan parası”nı alamayınca 31 Ocak 2021 günü Akacan’ın babasını kurşun yağmuruna tuttular.

Bulut Akacan, babasının vurulması ile ilgili hiçbir işlem yapılmayınca kendi ağzından yayınladığı bir video görüntüsünde önemli ifşaatta bulundu.

BÜYÜKELÇİNİN ADI DA KARIŞIYOR

Akacan, daha önce haklarında suç duyurusunda bulunduğu Ulucanlar’ın devlet tarafından korunduğunu, tutuklu olduğu dönemde davasını çekmek için kendisine baskı uygulandığını, hatta Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi tarafından “Ulucanlar benim köylümdür. Sen onlara kumpas kurdun. Ben ilgileneceğim bu konuda” dediğini aktardı.

Ulucanlar gibi Elazığlı olan Lefkoşa Büyükelçisi ve savcılık bu iddiaları yalanladı.