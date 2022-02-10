Halil Falyalı'nın otopsisinden ilk bulgu: 16 mermi çıkarıldı

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:46

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği ve Kuzey Kıbrıs'taki yasadışı işlerde sıkça adı geçen Halil Falyalı, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Peker'in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği ve KKTC'deki yasa dışı işlerde sıkça adı geçen Falyalı'nın suikastı sonrasında gazeteci Emir Abdurrahman Bulut, KKTC'den önemli başlıkları Cumhuriyet TV'de aktarmıştı.

'ZIRHLI ARAÇ' AYRINTISI

Bulut, suikastın gerçekleştirildiği sokağa gittiklerini belirterek, 'zırhlı araç' ayrıntısına dikkat çekerken kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Falyalı'nın kullandığı zırhlı aracı o gün için kullanmadığını belirten Bulut, "Normalde zırhlı araçla dışarıya çıkardı. Otelden çıkıp evine dönerken 200 metre kala böyle bir saldırının gerçekleşmesi, bu işin profesyonelce yapıldığını gösteriyor" dedi.

Saldırganlar takip ettikleri Falyalı’nın hem otelden çıkış saatini hem de zırhlı araca binmediğini biliyordu.

16 MERMİ YARASI

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, ağır yaralanan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü. Yolda duran kalbine sürekli masaj ve suni solunum yapıldı. Falyalı, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, başından ayağına varıncaya kadar çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı’nın kurtarılamadığını açıkladı. Hastanede dün yapılan otopside Falyalı’nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı.

Olay yerine gelen polis, çevrede 31’den fazla mermi kovanı buldu.