Çok konuşulacak iddia... Halil Falyalı suikastında 'zırhlı araç' ayrıntısı
KKTC'li gazeteci Emir Abdurrahman Bulut, Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı'nın suikastıyla ilgili bölgeden kritik açıklamalarda bulundu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, dün gece Girne'de silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü de öldü.
Peker'in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği ve KKTC'deki yasa dışı işlerde sıkça adı geçen Falyalı'nın suikastı sonrasında gazeteci Emir Abdurrahman Bulut, KKTC'den önemli başlıkları Cumhuriyet TV'de aktardı. Gazeteci Bulut, suikastın nasıl başladığını, geliştiğini, faillerin kim/kimler olabileceğiyle ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
'ZIRHLI ARAÇ' AYRINTISI
Bulut, suikastın gerçekleştirildiği sokağa gittiklerini belirterek, 'zırhlı araç' ayrıntısına dikkat çekti. Bulut, kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Falyalı'nın kullandığı zırhlı aracı o gün için kullanmadığını belirten Bulut, "Normalde zırhlı araçla dışarıya çıkardı. Otelden çıkıp evine dönerken 200 metre kala böyle bir saldırının gerçekleşmesi, bu işin profesyonelce yapıldığını gösteriyor" dedi.
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