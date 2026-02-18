Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’ne başvurular başladı: Ödül töreni 5 Mayıs’ta yapılacak

5 Mayıs 2011'de yaşamını yitiren Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın avukatı Halit Çelenk anısına her yıl “Halit Çelenk Hukuk Ödülleri” veriliyor. Ödülün amacı ise “yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek” olarak belirtiliyor.

ÖDÜL TÖRENİ 5 MAYIS’TA

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) katkılarıyla düzenlenen yarışmaya katılımcılar Halit Çelenk’in yaşamı, eserleri, mesleki ve yaşam mücadelesi ve fikirleri ile hukuk ve toplumsal ilişkilerle bağlantısı doğrultusunda, yayın, tez veya her türlü eseriyle katılabilecek. Başvurular 15 Mart’a kadar alınacak. Ödül töreni 5 Mayıs’ta gerçekleşecek. Ödül için seçici ve düzenleyici kurulda Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Ercan Demir, Dr. İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen, Av. Ümit Altaş yer alacak.