Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının avukatı olarak tanınan Halit Çelenk, yaşamı boyunca adalet, insan hakları ve emek mücadelesinin savunucusu oldu. Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, onun mirasını yaşatarak genç hukukçuları ve hak mücadelesi verenleri desteklemeye devam ediyor. 2026 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’ni alacak isimler belli oldu. Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Ercan Demir, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen ve Av. Ümit Altaş’tan oluşan seçici kurul, ödüle hak kazanan isimleri belirledi.

TÖREN 5 MAYIS’TA YAPILACAK

Bu yıl iki eser arasında paylaştırılan ödüle, “Ceza Hukuku Teorisinde Metamorfoz: Tehlike Suçları” isimli teziyle Arzu Balan ve “Toplumsal Düzenin İnşasında ve Korunmasında Ceza Hukukunun Rolü” isimli eserle Ceren Tuğlu Olpak layık görüldü. Halit Çelenk Seçici Kurul Özel Ödülü, Hamdi Gökçe Zabunoğlu’nun kaleme aldığı “Kamu Hukukunun Diyalektik Analizine Katkı” isimli kitaba verildi. Akademik Destek Ödülü’nü alan eser ise; Akasya Kansu Karadağ’a ait “Güçler Ayrılığı ve Hegemonya: Kurumsal Bir Tartışma” konulu tez oldu. İki eser arasında paylaştırılan Akademik Teşvik Ödülü, Gamze Yentür’e ait ‘İşçi Avukatlığın Ekonomi Politiği’ konulu kitap ile Kaan Doğan’a ait ‘Karl Marx’ın Dönem Düşüncesinde Hukuk ve Yabancılaşma’ konulu tezine verildi. Ödüle layık görülen isimler, ödüllerini 5 Mayıs saat 19.00’da Türkiye Barolar Birliği Litai Otel Av. Özdemir Özok Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle alacak.