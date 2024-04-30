Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buluyor
Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) katkılarıyla düzenlenen 2024 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, 5 Mayıs Pazar Günü saat 17.00’de sahiplerini buluyor.
Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) katkılarıyla düzenlenen 2024 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, 5 Mayıs Pazar Günü saat 17.00’de sahiplerini buluyor. Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan törende, müzik dinletisi ile birlikte hukuk ödülüne layık görülen isimler açıklanacak. Ödüllerin seçici kurulunda; Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Dr. Öğretim Üyesi Iker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay ve Av. Ümit Altaş yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gram altında zirve için rakam verildi
- AKP İstanbul'u kapatıyor!
- Kadıköy’de Tacettin Kutay'ın kızına sözlü taciz iddiası
- Murat Kurum'a 'yeni görev' iddiası
- CHP'den yurttaşlara çağrı
- 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama
- Zeynep Bastık'ın doğum gününde aldığı ücreti açıkladı!
- Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu
- 'Türk vatandaşı İsrail polisini bıçakladı'
- İnanması güç fakat 58 yaşında!