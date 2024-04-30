Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buluyor

Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:05

Güncelleme: 30.04.2024 - 17:06

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) katkılarıyla düzenlenen 2024 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, 5 Mayıs Pazar Günü saat 17.00’de sahiplerini buluyor. Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan törende, müzik dinletisi ile birlikte hukuk ödülüne layık görülen isimler açıklanacak. Ödüllerin seçici kurulunda; Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Dr. Öğretim Üyesi Iker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay ve Av. Ümit Altaş yer alıyor.