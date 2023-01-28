Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’ne başvurular sürüyor

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 15:30

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 15:37

Yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in anısına verilen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’nin 1 Ocak’ta başlayan başvuruları 28 Şubat’a dek sürecek. Hukukçuların yanı sıra başka disiplinlerden de katılımcıların başvurabildiği ödüllerde eserin hukuk alanında ya da diğer alanlarla hukuk arasında bağlantı kurarak, bilimsel özgünlük ve akademik yazım ile etik kurallara uygun olması bekleniyor. Eser konusunun serbest olduğu ödüllere başvurular, kargo yoluyla "Halit Çelenk Hukuk Ödülü Portakal Çiçeği Caddesi, No:41/3 Aziziye Mahallesi, Çankaya/Ankara" adresine gönderilebiliyor.

TÖREN 5 MAYIS’TA

Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen ödüllerin seçici ve düzenleyici kurulunda Prof. Dr. Korkut Boratav, Avukat Gürkan Altun, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Avukat Barış Aybay, Avukat Özlem Şen Abay ve Avukat Ümit Altaş yer alıyor. Ödüllere ilişkin yapılan açıklamada, “Seçici ve düzenleyici kurul üyelerimizden Prof. Dr. Rona Aybay ve Avukat Erşen Şansal’ı kaybettik. Acımız sonsuzdur. Yerleri doldurulamayacak bu iki büyük değerimizin katkıları gelecek yıllarda da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Ödül töreni ise Çelenk’in ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs’ta yapılacak.